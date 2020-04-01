Коронавирус в Тульской области: в аптеки начали поступать медицинские маски

1 апреля в аптеки Тульской области начали поступать медицинские маски. 180 тысяч средств индивидуальной защиты распределяют по аптечной сети региона. Это первая партия масок в рамках квоты, выделенной области Минпромторгом России.

Приобрести маски можно будет после обеда в более чем 100 аптеках региона. Цена составит 36 рублей. Однако каждый сможет купить не более 3 штук. Это сделано для того чтобы избежать спекуляций.

В ближайшее время в Тульскую область поступит следующая партия по выделенной квоте.