Коронавирус в Тульской области: еще 5 человек заразились
По данным на утро 1 апреля стало известно о еще пятерых заболевших коронавирусом
Коронавирус в Тульской области: еще 5 человек заразилисьФото: Алексей ФОКИН
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Согласно имеющейся информации вирус подтвержден у «путешественников» - жителей Тулы и Суворова, которые выезжали в Мексику, посещали Москву и Санкт-Петербург. Еще один туляк заболел, контактируя с больным коронавирусом.
Сейчас все заразившиеся находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов стабильное.
Таким образом, на 1 апреля 202 года число заболевших в регионе достигло 17 человек. Трое из ранее заболевших успешно вылечились.
Всего на карантине по коронавирусу в Тульской области - 1 975 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU