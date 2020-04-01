2020-04-01T12:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: еще 5 человек заразились

По данным на утро 1 апреля стало известно о еще пятерых заболевших коронавирусом
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области: еще 5 человек заразилисьКоронавирус в Тульской области: еще 5 человек заразилисьФото: Алексей ФОКИН
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Согласно имеющейся информации вирус подтвержден у «путешественников» - жителей Тулы и Суворова, которые выезжали в Мексику, посещали Москву и Санкт-Петербург. Еще один туляк заболел, контактируя с больным коронавирусом.

Сейчас все заразившиеся находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов стабильное.

Таким образом, на 1 апреля 202 года число заболевших в регионе достигло 17 человек. Трое из ранее заболевших успешно вылечились.

Всего на карантине по коронавирусу в Тульской области - 1 975 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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