Получить развод в Туле теперь временно невозможно

Мера вовсе не направлена на сохранение семейного института – таковые условия диктует ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Тульские ЗАГСы официально приостановили регистрацию государственную регистрацию и расторжение браков по ранее поданным заявлениям. Те, кто запланировал разбежаться или, наоборот, создать новую ячейку общества, будут вынуждены подождать – назначенные даты будут перенесены на более поздний срок. Так что, как говорится, терпите, люди!

Что касается регистрации новорожденных, то это будет делаться по принципу «одного окна» в самих роддомах.