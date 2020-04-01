2020-04-01T13:17:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Пьяного жителя Тульской области, нарушившего карантин, принудительно изолировали

Теперь злостный нарушитель содержится в обсерваторе
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Пьяного жителя Тульской области, нарушившего карантин, принудительно изолировалиПьяного жителя Тульской области, нарушившего карантин, принудительно изолировалиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Ежедневно сотрудники полиции фиксируют случаи нарушения режима самоизоляции. Так случилось и с нетрезвым жителем города Ефремова. Мужчина, прибывший домой из Литвы 24 марта, проигнорировал требования, и уже через несколько дней в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и отправился в вояж. Но недалеко - его автомобили остановили сотрудники УГИБДД.

Теперь нерадивому ефремовцу грозит отвечать не только за вождение в нетрезвом виде, но и вполне реальный штраф за нарушение режима самоизоляции. После повышения его размеров, это уже 5 тысяч рублей.

По последним данным, в Тульской области лечение проходят девять человек, 24 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19. На самоизоляции находятся 1683 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Тульской области поймали на браконьерстве
Коронавирус в Тульской области: аптеки, в которые уже поступили медицинские маски
Жителя Тульской области принудительно отправили на карантин в обсерватор
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
Агропромышленный холдинг «АГРОЭКО» этой весной откроет 500 новых вакансий для жителей районов Воронежской и Тульской областей
В Тульской области не поделили дорогу «УАЗ» и «КАМАЗ»: есть пострадаший
В Тульском регионе отмечен рост подключений к телевидению «Ростелекома»
Глава города Тулы Ольга Слюсарева вспомнила свое спортивное прошлое и приняла участие в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет»
Несмотря на режим самоизоляции, вызовов от туляков в Единую диспетчерскую службы меньше не становится
В Туле с 1 апреля запускается новый проект «ТулаДвиж» для всех любителей спорта, физкультуры и здорового образа жизни
Туляки смогут сэкономить на прохождении обязательного техосмотра автомобиля
Борьба с коронавирусом по-тульски: святой водой
Предприимчивая тулячка продавала не принадлежащие ей автомобили
В Тульскую область приехала карантинная кукуруза
Чуда не произошло: в Тульской области обнаружены трупы собак из закрывшегося монастырского приюта
1 апреля в Туле дневная температура воздуха поднимется до +3 градусов