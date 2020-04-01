Пьяного жителя Тульской области, нарушившего карантин, принудительно изолировали

Ежедневно сотрудники полиции фиксируют случаи нарушения режима самоизоляции. Так случилось и с нетрезвым жителем города Ефремова. Мужчина, прибывший домой из Литвы 24 марта, проигнорировал требования, и уже через несколько дней в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и отправился в вояж. Но недалеко - его автомобили остановили сотрудники УГИБДД.

Теперь нерадивому ефремовцу грозит отвечать не только за вождение в нетрезвом виде, но и вполне реальный штраф за нарушение режима самоизоляции. После повышения его размеров, это уже 5 тысяч рублей.

По последним данным, в Тульской области лечение проходят девять человек, 24 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19. На самоизоляции находятся 1683 человека.