Многодетные и малообеспеченные семьи в Тульской области получат дополнительные выплаты

Рассчитывать на ежемесячную выплату в 5213 рублей на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в Тульской области могут 7376 семей, чей доход на одного члена семьи не превышает величину текущего прожиточного минимума. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года, а оформить их можно будет всего одним обращением.

В период с апреля по июнь единоразово по 5000 рублей получат семьи Тульской области, имеющие право на маткапитал. Заявление на такую финансовую помощь туляки могут подать через портал Госуслуг.

Кстати, уже подготовлен проект постановления местного правительства об автоматическом продлении социальных выплат на ближайшие полгода без предоставления заявления. Выплаты производятся в отведенные сроки.