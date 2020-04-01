2020-04-01T13:17:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: на удаленную работу перешли больше 12 тысяч человек

В таком режиме функционирует 423 организации
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области: на удаленную работу перешли больше 12 тысяч человекКоронавирус в Тульской области: на удаленную работу перешли больше 12 тысяч человекФото: соцсети
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По последним данным, на «удаленке» работают 12153 сотрудников 423 организаций. Еще 2454 человек из 57 организаций находятся в режиме неполной занятости.

Те, кто по тем или иным причинам потерял работу, положено пособие, которое теперь выросло 12130 рублей. Стоящим на учете в центре занятости, перерасчет будет произведен в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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