Коронавирус в Тульской области: на удаленную работу перешли больше 12 тысяч человек

По последним данным, на «удаленке» работают 12153 сотрудников 423 организаций. Еще 2454 человек из 57 организаций находятся в режиме неполной занятости.

Те, кто по тем или иным причинам потерял работу, положено пособие, которое теперь выросло 12130 рублей. Стоящим на учете в центре занятости, перерасчет будет произведен в ближайшие дни.