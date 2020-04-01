2020-04-01T13:17:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за нарушение карантина в Тульской области выросли

Заодно скорректирован список тех лиц, что имеют право составлять об этом протоколы
Игорь КОПЫТОВ
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Штрафы за нарушение карантина в Тульской области вырослиШтрафы за нарушение карантина в Тульской области вырослиФото: Алексей ФОКИН
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Теперь этими полномочиями наделили глав администраций, их заместителей, а также начальников и заместителей главных терруправлений.

Согласно поправкам в закон, за пренебрежение режимом самоизоляции в Тульской области граждане заплатят 5000 рублей, должностные лица - 20000 рублей, юридические - от 70000 до 150000 рублей.

Напомним, по предписанию Роспотребнадзора сейчас на самоизоляции в регионе находятся 1 975 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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