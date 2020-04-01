Штрафы за нарушение карантина в Тульской области выросли
Заодно скорректирован список тех лиц, что имеют право составлять об этом протоколы
Штрафы за нарушение карантина в Тульской области вырослиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Теперь этими полномочиями наделили глав администраций, их заместителей, а также начальников и заместителей главных терруправлений.
Согласно поправкам в закон, за пренебрежение режимом самоизоляции в Тульской области граждане заплатят 5000 рублей, должностные лица - 20000 рублей, юридические - от 70000 до 150000 рублей.
Напомним, по предписанию Роспотребнадзора сейчас на самоизоляции в регионе находятся 1 975 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU