2020-03-31T08:15:31+03:00
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На улицы Тульской области вышли более сотни волонтеров, чтобы помочь пожилым людям

В областной столице открылся региональный штаб волонтеров по оказанию помощи пенсионерам и людям, находящимся на карантине
Игорь КОПЫТОВ
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На улицы Тульской области вышли более сотни волонтеров, чтобы помочь пожилым людямНа улицы Тульской области вышли более сотни волонтеров, чтобы помочь пожилым людямФото: соцсети
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Ежедневно более 120 молодых людей помогают купить продукты, вынести мусор, забрать рецепты из больниц и купить лекарства.

Принимая звонок на базе Центра координации системы долговременного ухода, сотрудники колл-центра вносят в базу контактные данные человека и информацию о помощи. Ее передают в общий чат штаба. Далее волонтеры отправляются по адресу заявителя. За конкретным человеком закреплен определенный волонтер.

Позвонив по номеру 8(800)200-52-26, можно сделать заявку на единоразовую помощь в покупке продуктов. К обратившемуся придет соцработник и купит все необходимое. Услуга бесплатная. Но, еще раз подчеркнем, однократная!

Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, можно также оставить заявку на покупку лекарств и продуктов. Кроме того, волонтеры могут совершенно бесплатно убрать пожилому человеку квартиру, вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. Заявки выполняются в течение суток.

Внимание! Остерегайтесь мошенников! Данные посетивших вас волонтеров или соцработников можно проверить по тем же вышеуказанным телефонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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