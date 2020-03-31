На улицы Тульской области вышли более сотни волонтеров, чтобы помочь пожилым людям

Ежедневно более 120 молодых людей помогают купить продукты, вынести мусор, забрать рецепты из больниц и купить лекарства.

Принимая звонок на базе Центра координации системы долговременного ухода, сотрудники колл-центра вносят в базу контактные данные человека и информацию о помощи. Ее передают в общий чат штаба. Далее волонтеры отправляются по адресу заявителя. За конкретным человеком закреплен определенный волонтер.

Позвонив по номеру 8(800)200-52-26, можно сделать заявку на единоразовую помощь в покупке продуктов. К обратившемуся придет соцработник и купит все необходимое. Услуга бесплатная. Но, еще раз подчеркнем, однократная!

Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, можно также оставить заявку на покупку лекарств и продуктов. Кроме того, волонтеры могут совершенно бесплатно убрать пожилому человеку квартиру, вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. Заявки выполняются в течение суток.

Внимание! Остерегайтесь мошенников! Данные посетивших вас волонтеров или соцработников можно проверить по тем же вышеуказанным телефонам.