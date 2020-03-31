2020-03-31T07:58:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Несознательные туляки нарушают режим самоизоляции: выявлено 43 случая

За последнюю неделю в Тульской области выявлено более четырех десятков нарушений
Игорь КОПЫТОВ
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Несознательные туляки нарушают режим самоизоляции: выявлено 43 случаяНесознательные туляки нарушают режим самоизоляции: выявлено 43 случаяФото: Алексей ФОКИН
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Только за выходные в ОВД по телефону доверия поступило 143 сообщения о несоблюдении региональных ограничительных норм предпринимателями.

Лишь за воскресный рейд, 29 марта, сотрудники ОВД выявили 6 нарушений в рамках 1185 проверок соблюдения требований самоизоляции туляками. Всего с начала введения состояния повышенной готовности проведено 6718 проверок, среди которых выявлено 43 нарушения.

Все те, кто халатно отнесся к установленным правилам будут привлечены к ответственности. Напоминаем, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое может повлечь массовое заболевание людей, каждого может настигнуть штраф до 80 000 рублей, а за заражение человека, повлекшее его смерть, может грозить до 5 лет принудительных работ и даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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