Несознательные туляки нарушают режим самоизоляции: выявлено 43 случая

Только за выходные в ОВД по телефону доверия поступило 143 сообщения о несоблюдении региональных ограничительных норм предпринимателями.

Лишь за воскресный рейд, 29 марта, сотрудники ОВД выявили 6 нарушений в рамках 1185 проверок соблюдения требований самоизоляции туляками. Всего с начала введения состояния повышенной готовности проведено 6718 проверок, среди которых выявлено 43 нарушения.

Все те, кто халатно отнесся к установленным правилам будут привлечены к ответственности. Напоминаем, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое может повлечь массовое заболевание людей, каждого может настигнуть штраф до 80 000 рублей, а за заражение человека, повлекшее его смерть, может грозить до 5 лет принудительных работ и даже лишение свободы.