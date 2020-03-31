Коронавирус в Туле, последние новости на 31 марта 2020 года: двое туляков, заразившихся коронавирусом, выздоровели
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Туле на утро 31 марта 2020 года
Среди туляков, заразившихся коронавирусом, двое успешно выздоровелиФото: Алексей ФОКИН
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По последним данным в Тульской области официально зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом. На карантине находятся 1975 человек. У более 1000 жителей заболевание не подтвердилось.
Кроме того, в настоящее время в инфекционных палатах под наблюдением медиков находятся 37 человек с признаками ОРВИ. У всех отмечено стабильное состояние. Тяжелые формы заболеваний не выявлены. В настоящее время нет необходимости в применении аппаратов ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU