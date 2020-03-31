Коронавирус в Туле, последние новости на 31 марта 2020 года: двое туляков, заразившихся коронавирусом, выздоровели

По последним данным в Тульской области официально зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом. На карантине находятся 1975 человек. У более 1000 жителей заболевание не подтвердилось.

Кроме того, в настоящее время в инфекционных палатах под наблюдением медиков находятся 37 человек с признаками ОРВИ. У всех отмечено стабильное состояние. Тяжелые формы заболеваний не выявлены. В настоящее время нет необходимости в применении аппаратов ИВЛ.