2020-03-31T10:17:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Туле, последние новости на 31 марта 2020 года: двое туляков, заразившихся коронавирусом, выздоровели

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Туле на утро 31 марта 2020 года
Игорь КОПЫТОВ
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Среди туляков, заразившихся коронавирусом, двое успешно выздоровелиСреди туляков, заразившихся коронавирусом, двое успешно выздоровелиФото: Алексей ФОКИН
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По последним данным в Тульской области официально зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом. На карантине находятся 1975 человек. У более 1000 жителей заболевание не подтвердилось.

Кроме того, в настоящее время в инфекционных палатах под наблюдением медиков находятся 37 человек с признаками ОРВИ. У всех отмечено стабильное состояние. Тяжелые формы заболеваний не выявлены. В настоящее время нет необходимости в применении аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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