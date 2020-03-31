Нерабочая неделя в Туле: автосервисы и автомойки, кондитерские и пекарни будут работать

Так, среди организаций, которым разрешено не приостанавливать свою деятельность с 30 по 5 апреля, теперь есть автосервисы, шиномонтажи, магазины автозапчастей и автомойки (в том числе самообслуживания), киоски с прессой, химчистки, ателье по ремонту одежды, обуви, транспортные и логистические компании, а также пекарни и кондитерские, работающие только в розницу.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в мире и для профилактики распространения инфекции в Туле сейчас закрыты ряд предприятий. Временно приостановили свою работу ТЦ, салоны красоты, парки, кафе и рестораны.