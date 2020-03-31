Тульские собаководы имеют равные шансы с обычным прохожим заразиться коронавирусом

В условиях распространения коронавирусной инфекции тулякам не рекомендуется лишний раз выходить на улицу. В этом плане собаководы оказываются наиболее уязвимой группой населения. Если с «комнатными» породами прогулки – явление не самое необходимое, то у владельцев крупных пород выхода просто нет. И тут ребром встает вопрос: не станут ли четвероногие друзья переносчиками заразы?

По данным ВОЗ, известно о существовании 40 коронавирусных инфекций, и лишь 7 из них могут поражать человека, остальные поражают только животных. Да, коронавирусом могут заразиться домашние животные, кошки и собаки. Однако, по мнению специалистов, они не могут передавать этот вирус человеку. Вирус передается только внутри видов и отличается от COVID-19. Поэтому, даже если ветеринарный врач поставил питомцу коронавирус, не нужно паниковать – имеется в виду совершенно другой тип, которым человек не может заразиться.

«Домашние животные не являются переносчиками коронавируса», - заявил 24 марта в рамках брифинга в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Другое дело, что в качестве мер предосторожности, следует избегать непосредственного контакта с животными в общественных местах, а также касания поверхностей, с которыми они соприкасались.

- Вирус не находится на почве, поэтому риск принести его на лапах или на шерсти животного домой равен практически нулю. Однако домашних любимцев лучше выгуливать в местах минимального скопления людей, а возвращаясь с прогулки, мыть не только руки, но и лапы, и даже шерсть, - рекомендует врач-ветеринар Андрей Кировцев читателям «Комсомольской правды» - Тула». – Если есть возможность, то на прогулках лучше пользоваться специальными дождевиками для животных – они максимально закрывают туловище питомца, а потом их легко вымыть и высушить.

Вместе с тем, перебарщивать с гигиеной четвероногих тоже не стоит. Например, дезинфицировать лапы собаки после прогулки. Это может привести к опасным последствиям, особенно если для обеззараживания используются подручные средства. Дело в том, что на лапах есть определенный защитный слой, и от дезинфицирующих составов подушечки могут растрескаться, и начнутся осложнения, как при попадании реагента.