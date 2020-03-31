Коронавирус в Тульской области: излечились уже трое

Накануне вернулись домой семейная пара и девочка.

Супруги обратились к медикам после возвращения из Европы. Симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у них во время самоизоляции, затем семью госпитализировали. Пара прошла курс лечения от пневмонии в инфекционном отделении городской больницы №11.

Девочка проходила лечение в больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина. Заболевание у нее протекало без клинических проявлений. Также вчера, 30 марта, она была выписана.

На сегодняшний день в медучреждениях региона госпитализированными остаются 9 пациентов подтвержденным диагнозом, еще 24 человека - с подозрением на коронавирус. 1683 человека находятся на самоизоляции.