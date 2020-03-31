Массовое ДТП на трассе М-2 "Крым" собрало 14 автомобилей

31 марта на 127-128 км трассы М-2 "Крым" в Заокском районе произошло ДТП. В аварии непосредственно участвовало 14 единиц транспорта. Другие автомобили повреждений не получили.

По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль «Газель», выехавший из кювета на проезжую часть при буксировке другой машины.

- В связи с этим произошёл ряд касательных столкновений с другими машинами, - уточнили в УМВД России по Тульской области.

Сейчас движение на данном участке полностью восстановлено. Никто не пострадал.