Массовое ДТП на трассе М-2 "Крым" собрало 14 автомобилей
Сейчас движение на данном участке полностью восстановлено
Массовое ДТП на трассе М-2 "Крым" собрало 14 автомобилейФото: материалы пресс-служб
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31 марта на 127-128 км трассы М-2 "Крым" в Заокском районе произошло ДТП. В аварии непосредственно участвовало 14 единиц транспорта. Другие автомобили повреждений не получили.
По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль «Газель», выехавший из кювета на проезжую часть при буксировке другой машины.
- В связи с этим произошёл ряд касательных столкновений с другими машинами, - уточнили в УМВД России по Тульской области.
Сейчас движение на данном участке полностью восстановлено. Никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU