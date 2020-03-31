2020-03-31T12:55:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Туле: штрафы увеличены

В Туле увеличены штрафы за нарушение карантина
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Нарушение домашнего режима самоизоляции в Туле: штрафы увеличены в 7,5 разНарушение домашнего режима самоизоляции в Туле: штрафы увеличены в 7,5 разФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области усилена ответственности за несоблюдение региональных ограничительных мер. Соответствующий закон приняли депутаты Тульской областной Думы.

Штрафы за нарушение карантина составили:

Для физических лиц – 5 тысяч рублей (ранее от 1 тысячи до 2 тысяч рублей);

Для должностных лиц – 20 тысяч рублей (ранее от 3 тысяч до 5 тысяч рублей);

Для юридических лиц – от 70 до 150 тысяч рублей (ранее от 10 тысяч до 20 тысяч рублей).

Теперь смогут составлять протоколы главы муниципалитетов, главы местной администрации и их заместители, начальники главных управлений местной администрации и их заместители.

Ужесточены меры были после того как стало понятно: не все туляки соблюдают режим самоизоляции. За прошедшее воскресенье полицейские выявили 6 нарушений карантина. Всего с 19 марта - 43 нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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