Нарушение домашнего режима самоизоляции в Туле: штрафы увеличены

В Тульской области усилена ответственности за несоблюдение региональных ограничительных мер. Соответствующий закон приняли депутаты Тульской областной Думы.

Штрафы за нарушение карантина составили:

Для физических лиц – 5 тысяч рублей (ранее от 1 тысячи до 2 тысяч рублей);

Для должностных лиц – 20 тысяч рублей (ранее от 3 тысяч до 5 тысяч рублей);

Для юридических лиц – от 70 до 150 тысяч рублей (ранее от 10 тысяч до 20 тысяч рублей).

Теперь смогут составлять протоколы главы муниципалитетов, главы местной администрации и их заместители, начальники главных управлений местной администрации и их заместители.

Ужесточены меры были после того как стало понятно: не все туляки соблюдают режим самоизоляции. За прошедшее воскресенье полицейские выявили 6 нарушений карантина. Всего с 19 марта - 43 нарушения.