На трассе в Тульской области в нескольких ДТП столкнулись 40 автомобилей

31 марта участниками нескольких ДТП на 127-128 км трассы М2 Крым в южном направлении стали 40 автомобилей. Аварии происходили, начиная с 10.05.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые выясняют детали случившегося и при необходимости готовы оказать первую помощь.

В настоящее время движение по автодороге в южном направлении перекрыто, полиция просит выбирать пути объезда. Наиболее удобный вариант при движении в южном направлении выбирать старое направление трассы М2 "Крым".