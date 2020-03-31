2020-03-31T12:55:59+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области в нескольких ДТП столкнулись 40 автомобилей

По предварительным данным, никто не пострадал
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На трассе в Тульской области в нескольких ДТП столкнулись 40 автомобилейНа трассе в Тульской области в нескольких ДТП столкнулись 40 автомобилейФото: Алексей ФОКИН
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31 марта участниками нескольких ДТП на 127-128 км трассы М2 Крым в южном направлении стали 40 автомобилей. Аварии происходили, начиная с 10.05.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые выясняют детали случившегося и при необходимости готовы оказать первую помощь.

В настоящее время движение по автодороге в южном направлении перекрыто, полиция просит выбирать пути объезда. Наиболее удобный вариант при движении в южном направлении выбирать старое направление трассы М2 "Крым".

ИСТОЧНИК KP.RU

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