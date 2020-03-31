2020-03-31T10:49:05+03:00
Спорт

Волейбольная «Тулица» досрочно завершила сезон на втором месте высшей лиги «А»

Однако этот результат кажется не вполне справедливым
Игорь КОПЫТОВ
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Волейбольная «Тулица» досрочно завершила сезон на втором месте высшей лиги «А»Волейбольная «Тулица» досрочно завершила сезон на втором месте высшей лиги «А»Фото: соцсети
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Волейбольная федерация России, «державшаяся», к слову, до последнего в условиях разгула коронавируса, все-таки приняла решение о досрочном завершении национального сезона в связи с невозможностью его продолжения из-за ограничений, связанных с эпидемией.

В высшей лиге «А», где выступает наша команда, итоговые результаты подсчитаны по результатам предварительного этапа. Таким образом, подопечные Александра Перепелкина стали серебряными призерами чемпионата. Золото досталось «Липецку» и вот это весьма принципиальный факт, поскольку обе команды вышли в плей-офф, так что судьба первого места должна была решаться именно в этом розыгрыше.

Таким образом, «Тулица», отлично отыграв два полноценных этапа чемпионата, утратила шанс возможности выхода в Суперлигу через переигровку.

Клуб официально обратился к руководству ВФВ принять справедливое решение и расширить женскую Суперлигу до 14 команд, потому как тогда туда смогут войти сразу два финалиста высшей лиги «А», а не единственный административно – а не по спортивному принципу - назначенный победитель. В заявлении туляков также предлагается после снятия ограничений все-таки отыграть финальные игры между «Тулицей» и «Липецком» - это будет тоже разумным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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