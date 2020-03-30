В Тульской области названо 68 мест концентрации ДТП
29 мест находятся в Туле
В Тульской области названо 68 мест концентрации ДТП.Фото: Алексей ФОКИН
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Тульская Госавтоинспекция на основе статистических данных аварийности назвала 68 мест концентрации ДТП в регионе. 29 из них находится на территории областного центра.
Местом концентрации дорожно-транспортный происшествий является участок автомобильной дороги или улицы, не превышающий 200 м в населенном пункте или 1000 м вне населенного пункта, а также перекресток дорог, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или пострадали люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU