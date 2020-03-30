Нерабочая неделя в Туле: как туляки соблюдают режим самоизоляции

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Мера призвана сдержать распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что жителей призывают оставаться в этот период дома, не многие придерживаются рекомендаций. Кто-то отправился жарить мясо на берегу водоема, кто-то вышел гулять по улицам областного центра, другие же ринулись за покупками.

- У нас во дворе народ гуляет, парк рядом, но из окна не видно: есть там народ или нет, а на улицу я, как послушная гражданка, не выхожу. Кстати, дома можно много чего сделать, на что раньше времени не хватало. Люди сидите дома, и будем все здоровы, - говорит Наталья.

- Бабули, как сидели, так и сидят на лавочке, - делится Жанна. - Выскочила сегодня в магазин в маске с утра, чтобы людей поменьше было, а голубчики "синячки" группками то там, то там по 2-4 человека (трубы-то горят). И вообще, все мимо проходящие с каким-то сарказмом смотрят на меня в маске, словно я с другой планеты. Люди, до вас, не доходит что ли, насколько все серьезно. Гром-то грянул уже. Пора, милые, креститься!

Алексей уверен, что действовать надо радикально, чтобы туляки все-таки прислушались и начали соблюдать режим самоизоляции:

- АЗС надо закрывать, а то не остановить всех. В «Глобусе» очереди, «Леруа» работал… Все «самоизоляторы» решили ремонт устроить дома.

Но большую озабоченность туляков вызывают люди пожилого возраста. Они, как известно, в группе риска.

- В 8:30 на Красном Перекопе вышел в магазин. На улице полно народу. Дедушка лет 80 чешет в парк. Другой дедушка прогуливается возле дома. Мамаши с детьми. Проехал трамвай - куча бабулек едет куда-то в 8:30 утра, - негодует туляк. - Естественно никто не носит маску! Люди, вы совсем не понимаете серьезность ситуации?

Выборочные проверки

Впрочем, в нерабочую неделю патрули на улицах города усилятся. Полицейские уже начали выборочно проверять граждан на улице для выявления нарушителей карантина. Последним может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Максимальные меры – штраф в размере 80 000 рублей, 360 часов обязательных работ, а также 1 год исправительных работ или 1 год лишения свободы. Если нарушение повлечет за собой смерть человека, то виновника может ждать до 5 лет лишения свободы.

Росгвардейцы также напоминают тулякам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Сотрудники ведомства оповещают жителей о необходимости оставаться дома в период нерабочей недели, в том числе с помощью громкоговорителей, которыми оборудованы служебные автомобили.

Дома безопасно и интересно

Период самоизоляции можно провести с пользой. Тулякам предлагают множество мероприятий в режиме онлайн. Не выходя из дома, можно посетить множество мастер-классов, выучить английский, сходить на экскурсию. Для этого достаточно заглянут на сайты и в соцсети учреждений культуры региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тульской области усилили меры по борьбе с коронавирусом. С 28 марта закрыты парки культуры и отдыха, находится на их территории жителям запрещено. Приостановили свою работу до 5 апреля и целый ряд организаций.