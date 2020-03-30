Коронавирус в Туле, новости на 30 марта 2020 года: подтвержден новый случай коронавирусной инфекции
Количество зараженных в регионе увеличилось до 12
В Тульской области подтвержден новый случай коронавирусной инфекцииФото: Алексей ФОКИН
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30 марта стало известно о новом случае коронавирусной инфекции. Его обнаружили у тулячки, которая контактировала с ранее инфицированными людьми.
Сейчас женщина находится на лечении в стационаре. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Таким образом, количество зараженных в регионе увеличилось до 12. На выходных стало известно о положительных результатах теста на коронавирус у 3 человек. Это мужчина, вернувшийся из Испании. Ранее была госпитализирована с коронавирусом его жена. А также двое человек, которые контактировали с заболевшими.
ИСТОЧНИК KP.RU