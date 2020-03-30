С 1 апреля в Тульской области будет действовать особый противопожарный режим

С начала 2020 года в регионе зарегистрировано 2 495 пожаров, из которых с 17 марта произошло 1 857. За это время подразделения пожарной охраны осуществили 1 764 выезда для тушения сухой травы и мусора. От огня пострадало 160 гектаров земли. Несмотря на обстановку, перехода пламени на жилые строения от возгорания растительности на данный момент не допущено.

Самая напряженная на нынешний момент обстановка в Узловском и Киреевском районах.