Койко-мест для больных коронавирусом в Тульской области станет больше
По последним данным, решено, что оборудуют 733 койки в шести лечебных учреждениях
Койко-мест для больных коронавирусом в Тульской области станет большеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
На данный момент, по словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, в четырех из них — в городской больнице №11, Новомосковской городской клинической больнице, Тульской областной клинической больнице и Ваныкинской больнице — уже проходят лечение инфицированные пациенты. Все медучреждения оснащены необходимым оборудованием.
В ближайшее время в других инфекционных отделениях будут оборудованы 733 койки для приема зараженных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU