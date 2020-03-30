2020-03-30T06:00:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Койко-мест для больных коронавирусом в Тульской области станет больше

По последним данным, решено, что оборудуют 733 койки в шести лечебных учреждениях
Игорь КОПЫТОВ
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Койко-мест для больных коронавирусом в Тульской области станет большеКойко-мест для больных коронавирусом в Тульской области станет большеФото: Алексей ФОКИН
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На данный момент, по словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, в четырех из них — в городской больнице №11, Новомосковской городской клинической больнице, Тульской областной клинической больнице и Ваныкинской больнице — уже проходят лечение инфицированные пациенты. Все медучреждения оснащены необходимым оборудованием.

В ближайшее время в других инфекционных отделениях будут оборудованы 733 койки для приема зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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