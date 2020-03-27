2020-03-27T17:07:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 2 024 человека

Сейчас лабораторно подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусом
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В Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 2 024 человекаВ Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 2 024 человекаФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области находятся на карантине по коронавирусу 2 024 человека. За ними наблюдают медики.

В правительстве региона отмечают, что динамика возвращения людей из-за границы падает: если еще недавно в день в Тульскую область возвращалось от 300 до 400 человек, то сегодня их всего 150. Тем не менее ожидается, что число людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию будет расти.

Сейчас лабораторно подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусом. Активное тестируют граждан из «группы риска» - в первую очередь тех, кто недавно вернулся из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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