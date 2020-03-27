Алексей Дюмин призвал жителей Тульской области провести выходную неделю дома

- Сейчас мы все должны действовать четко и слаженно. И я еще раз хочу обратиться к жителям Тульской области – прошу отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам максимально серьёзно и ответственно. Призываю всех до 5 апреля побыть дома. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких, - обратился он к тулякам.

Напомним, что как минимум на неделю закрываются все ТЦ и ТРЦ, развлекательные центры, фитнес-клубы и иные развлекательно-досуговые комплексы, ночные клубы, рестораны, караоке-бары, а также библиотеки.