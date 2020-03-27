2020-03-27T16:15:26+03:00
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Алексей Дюмин призвал жителей Тульской области провести выходную неделю дома

Губернатор Тульской области попросил не подвергать опасности себя и близких
Игорь КОПЫТОВ
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Алексей Дюмин обратился к жителям Тульской области провести выходную неделю домаАлексей Дюмин обратился к жителям Тульской области провести выходную неделю домаФото: Игорь КОПЫТОВ
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- Сейчас мы все должны действовать четко и слаженно. И я еще раз хочу обратиться к жителям Тульской области – прошу отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам максимально серьёзно и ответственно. Призываю всех до 5 апреля побыть дома. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких, - обратился он к тулякам.

Напомним, что как минимум на неделю закрываются все ТЦ и ТРЦ, развлекательные центры, фитнес-клубы и иные развлекательно-досуговые комплексы, ночные клубы, рестораны, караоке-бары, а также библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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