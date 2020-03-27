Тульские школьники будут сдавать госэкзамены позже обычного

Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 27 марта 2020: В Британии отправят в тюрьму за кашель, а в Сингапуре - за нарушении дистанции

Как страны переживают пандемию COVID-2019. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 27 марта 2020 года