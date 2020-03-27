2020-03-27T14:18:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские школьники будут сдавать госэкзамены позже обычного

Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) сдвинули из-за пандемии коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские школьники будут сдавать госэкзамены позже обычногоТульские школьники будут сдавать госэкзамены позже обычногоФото: Алексей ФОКИН
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Таким образом, согласно распоряжению Министерства образования РФ, период сдачи ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ — 9 июня.

Также есть вероятность, что 5 апреля школьники и учащиеся ссузов и вузов могут не вернуться за парты. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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