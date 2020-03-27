Тульские школьники будут сдавать госэкзамены позже обычного
Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) сдвинули из-за пандемии коронавируса
Тульские школьники будут сдавать госэкзамены позже обычногоФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Таким образом, согласно распоряжению Министерства образования РФ, период сдачи ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ — 9 июня.
Также есть вероятность, что 5 апреля школьники и учащиеся ссузов и вузов могут не вернуться за парты. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU