Коронавирус в Туле, новости на 27 марта 2020 года: подтвержден новый случай
Число заболевших в регионе достигло 8 человек
Коронавирус нашли у тулячки, вернувшейся из ИспанииФото: Алексей ФОКИН
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27 марта в Туле подтвержден новый случай коронавируса. Им заразилась женщина, которая вернулась вместе с мужем из Испании.
По прибытии на территорию Тульской области семейную пару изолировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное.
25 марта стало известно о заражении на территории региона двух тулячек. Они контактировали с заболевшими, но сами не были за границей.
Еще ранее в инфекционное отделение попали семья, прилетевшая из Италии, а также мужчина, вернувшийся из ОАЭ, и его родственница.
ИСТОЧНИК KP.RU