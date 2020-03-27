Коронавирус в Туле, новости на 27 марта 2020 года: подтвержден новый случай

27 марта в Туле подтвержден новый случай коронавируса. Им заразилась женщина, которая вернулась вместе с мужем из Испании.

По прибытии на территорию Тульской области семейную пару изолировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное.

25 марта стало известно о заражении на территории региона двух тулячек. Они контактировали с заболевшими, но сами не были за границей.

Еще ранее в инфекционное отделение попали семья, прилетевшая из Италии, а также мужчина, вернувшийся из ОАЭ, и его родственница.