Куда пожаловать тулякам, если УК не проводит дезинфекционную обработку в доме

Управляющие компании обязали убирать и проводить дезинфекционную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах. Соответствующее решение приняла государственная жилищная инспекция Тульской области в связи с введением режима повышенной готовности в регионе.

К примеру, в одной из тульских УК сообщили, что полы, лестничные клетки, лифты, стены, перила и домофоны обрабатываются хлоросодержащими растворами.

Для более глубокой дезинфекции в организации заказали специальный химический раствор, который используют в медицинской промышленности. Им также будут обрабатываться все поверхности.

В случае если УК не проводит дезинфекционную обработку в доме, туляки могут сообщать об этом в Единую диспетчерскую службу ГЖИ Тульской области.