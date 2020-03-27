2020-03-27T10:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские парки ушли на карантин до 12 апреля

Администрация учреждения решила закрыть обьекты инфраструктуры, чтобы снизить уровень угрозы для здоровья посетителей
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Тульские парки ушли на карантин до 12 апреляТульские парки ушли на карантин до 12 апреляФото: Алексей ФОКИН
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В Центральном парке им. П.П. Белоусова закрыты на карантин зооуголок, комната истории, детские качалки, конноспортивный центр, а также аттракционы на площадке "Драйв Арена".

В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках не работают прокаты спортинвентаря. В парке "Патриот-Тула" временно закрыты "Центр военно-тактических игр" и Технопарк "Сфера Будущего". Ограничения действуют до 12 апреля.

Ранее на карантин ушли учреждения культуры региона. Не работают ночные клубы, бильярдные, боулинг, караоке-клубы, кинотеатры, библиотеки, детские игровые комнат, детские развлекательные центры, батутные центры, квест-комнаты, спортклубы и фитнес-центры, бассейны и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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