В Тульской области в ДТП погибла семья с ребенком
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
В Тульской области в ДТП погибла семья с ребенком.Фото: материалы пресс-служб
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27 марта в 7.40 на 262 км трассы М4-Дон около деревни Красный Холм произошло ДТП. Автомобиль "Шевроле Нива", следовавший в южном направлении, въехал в остановочный павильон.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Погибли все находящиеся в салоне люди - мужчина, женщина и их 10-летний сын. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства ДТП и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU