2020-03-27T08:35:03+03:00
Звезды

Куликовское сражение в Тульской области: новые доказательства обнаружены в запасниках

Новые реликвии исторической битвы в своих запасниках нашли ученые Государственного музея-заповедника «Куликово поле»
Игорь КОПЫТОВ
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Куликовское сражение в Тульской области: новые доказательства обнаружены в запасникахКуликовское сражение в Тульской области: новые доказательства обнаружены в запасникахФото: материалы пресс-служб
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Исследуя и описывая археологические коллекции прошлых лет, они обнаружили среди фрагментов средневекового вооружения излюбленное оружие ордынской конницы – наконечник боевой пики.

Находка была сделана археологической экспедицией больше двух десятков лет назад и отнесена в то время к позднему средневековью, однако, при внимательном ее изучении выяснилось, что такие наконечники-пики с длинными четырехгранными лезвиями были излюбленным оружием ордынской конницы эпохи Донского побоища. При дальнейшем изучении ряда сильно фрагментированных находок набор свидетельств Куликовской битвы пополнился несколькими наконечниками стрел, лезвийных частей боевых топоров, подпружными и поясными пряжками, накладками и кольцами, деталями кольчатых конских удил раннего облика.

В конце апреля предполагается продолжить более глубокий археологический поиск на месте сражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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