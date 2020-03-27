ДТП на улице Оборонной в Туле: три пострадавших
Вечером 26 марта, на пересечении ул. Оборонной и ул. Льва Толстого в Туле произошло серьезное ДТП
ДТП на улице Оборонной в Туле: три пострадавшихФото: соцсети
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По предварительным данным, двигавшийся по Оборонной ВАЗ-2111 занесло на трамвайных путях, и он получил мощный удар в бок от двигавшегося наперерез автомобиля Vortex.
Отечественная легковушка получила сильные повреждения и,скорее всего, не подлежит восстановлению.
В ДТП пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU