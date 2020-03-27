2020-03-27T08:11:36+03:00
Происшествия

ДТП на улице Оборонной в Туле: три пострадавших

Вечером 26 марта, на пересечении ул. Оборонной и ул. Льва Толстого в Туле произошло серьезное ДТП
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
ДТП на улице Оборонной в Туле: три пострадавшихДТП на улице Оборонной в Туле: три пострадавшихФото: соцсети
Изменить размер текста:

По предварительным данным, двигавшийся по Оборонной ВАЗ-2111 занесло на трамвайных путях, и он получил мощный удар в бок от двигавшегося наперерез автомобиля Vortex.

Отечественная легковушка получила сильные повреждения и,скорее всего, не подлежит восстановлению.

В ДТП пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области стартовала весенняя охота
ДТП на ул. Оборонной в Туле: помощь медиков потребовалась водителю «ВАЗа»
В Туле двери автобуса зажали детскую коляску: на дорогу выпал годовалый ребенок
В Тульской области появился дистанционный проект учителей-волонтеров
Подразделения МВД временно приостанавливают личный прием туляков
В Тульской области начался сезон активности клещей
Один из Тульских хостелов оказался под угрозой закрытия
Группа поддержки тульского футбольного «Арсенала» тоже включилась в акцию «Uno»
В Тульской области горело поле на площади 300 кв. м
В Туле водитель маршрутки нашел в салоне банковскую карту и расплатился ей в магазине
Десяток жителей Новомосковска Тульской области задолжали за отопление почти миллион рублей
Под Тулой обезврежен 100-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны
Акция «Родительский патруль» в Туле приносит ежедневные результаты
В Туле пропала 72-летняя пенсионерка, которая ушла из дома накануне и не вернулась
Где в Туле 27 марта отключат электричество
27 марта в Туле дневная температура воздуха поднимется до +15 градусов
Туляк украл из супермаркета пять упаковок кофе
Туляк отработает 450 часов за пьяное вождение