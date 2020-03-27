Челлендж работников культуры запустил Красноярский театр им. Пушкина, его поддержали не только театры, но и музеи.

Первыми в Тульской области откликнулись на призыв работники Тульского краеведческого музея. От них решили не отставать и «кремлевские». Казалось бы забавные, на первый взгляд, фразы на листках бумаги на самом деле несут определенный культурно-просветительский смысл.

Музей «Тульский кремль» присоединился к акции «Скучающий флешмоб»Фото: соцсети

Музей «Тульский кремль» присоединился к акции «Скучающий флешмоб»Фото: соцсети