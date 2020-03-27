Музей «Тульский кремль» присоединился к акции «Скучающий флешмоб»
Специалисты-музейщики подготовили свой грустный челлендж в рамках акции, проходящей в поддержку учреждений культуры, которые из-за пандемии были вынуждены временно закрыться
Музей «Тульский кремль» присоединился к акции «Скучающий флешмоб»Фото: соцсети
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Челлендж работников культуры запустил Красноярский театр им. Пушкина, его поддержали не только театры, но и музеи.
Первыми в Тульской области откликнулись на призыв работники Тульского краеведческого музея. От них решили не отставать и «кремлевские». Казалось бы забавные, на первый взгляд, фразы на листках бумаги на самом деле несут определенный культурно-просветительский смысл.
ИСТОЧНИК KP.RU