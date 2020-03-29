Туляки смогут воспользоваться услугами Почты России с определенными ограничениями
С понедельника, 30 марта, по 1 апреля включительно почтовая служба вводит особый режим работы
Туляки смогут воспользоваться услугами Почты России с определенными ограничениямиФото: соцсети
Изменить размер текста:
Не секрет, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Поэтому с 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.
Выплата пенсий, социальных пособий, доставка писем продолжатся в штатном режиме. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции, и будут осуществлять почтовый обмен.
ИСТОЧНИК KP.RU