Туляки смогут воспользоваться услугами Почты России с определенными ограничениями

Не секрет, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Поэтому с 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Выплата пенсий, социальных пособий, доставка писем продолжатся в штатном режиме. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции, и будут осуществлять почтовый обмен.