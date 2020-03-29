Тульский регион стал одним из первых, где стартовала акция «Расскажи родителям»

Она направлена на предупреждение дистанционных мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста. Общественники – юристы, педагоги, деятели искусства – записали видеообращения к молодежи, в которых призывают в сложившейся эпидемиологической обстановке держать связь с пожилыми родственниками и предупредить их о необходимости быть.

Ролики записали юрист Анатолий Кучерена, актер Владимир Машков, актер и режиссер Артем Михалков.

Авторы видеообращений акцентируют внимание на возможной активизации действий злоумышленников - аферисты могут использовать различные приемы, например, сообщить о несуществующей болезни у родственников и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о якобы социальной выплате или надбавке к пенсии.

Авторы роликов настоятельно рекомендуют при поступлении неожиданных звонков положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, своим детям и внукам, или в полицию.