2020-03-29T09:48:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Масштабная дезинфекция улиц и остановок проходит в Туле

Сегодня, 29 марта, в городе проходит масштабная дезинфекция улиц и остановочных павильонов
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Сегодня, 29 марта, в городе проходит масштабная дезинфекция улиц и остановочных павильоновСегодня, 29 марта, в городе проходит масштабная дезинфекция улиц и остановочных павильоновФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Будут продизенфицированы остановочные павильоны, фонарные столбы, дорожные и мостовые конструкции.

Проезжую часть, тротуары и парковки будут обрабатывать специальными составами для недопущения распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года: выявлено 270 новых случаев
Общее число заразившихся превысило полторы тысячи человек, впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Сообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года
Новости 24
В Туле осудили двух грабителей магазина
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, возможно, будет приглашен в национальную сборную России
В Суворове Тульской области местный житель крал провода линий электропередач
Видеокамера и желание – все, что нужно тулякам для сдачи норм ГТО в домашних условиях
29 марта в Туле дневная температура воздуха поднимется до +16 градусов
В Тульской области приостановлены профосмотры и диспансеризация
Очередной автоподжог в Туле: злоумышленник разыскивается
Правосудие настигло насильника в Тульской области спустя десять лет
В Тульской области раскрыта кража креплений железнодорожных путей
Вечером 27 марта в Тульской области произошел сильный пожар
Туляк ловко продал 39 виртуальных окон почти на миллион рублей
Под тульскими Горелками горело поле
Как тулякам пополнить социальные транспортные карты на апрель
Где в Туле 28 марта отключат электричество
28 марта в Туле дневная температура воздуха поднимется до +16 градусов