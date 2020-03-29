Масштабная дезинфекция улиц и остановок проходит в Туле
Сегодня, 29 марта, в городе проходит масштабная дезинфекция улиц и остановочных павильонов
Сегодня, 29 марта, в городе проходит масштабная дезинфекция улиц и остановочных павильоновФото: Алексей ФОКИН
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Будут продизенфицированы остановочные павильоны, фонарные столбы, дорожные и мостовые конструкции.
Проезжую часть, тротуары и парковки будут обрабатывать специальными составами для недопущения распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU