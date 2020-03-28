Тульская школьница, госпитализированная в конце прошлой недели с подозрением на коронавирус оказалась здорова
Сегодня поступили результаты анализов
Тульская школьница, госпитализированная в конце прошлой недели с подозрением на коронавирус оказалась здороваФото: Алексей ФОКИН
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Тем не менее, 28 марта в Тульской области зарегистрированы еще три новых случая заболевших коронавирусом. Все они заболевших госпитализированы, состояние - удовлетворительное
Таким образом, на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией
ИСТОЧНИК KP.RU