2020-03-28T16:05:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульская школьница, госпитализированная в конце прошлой недели с подозрением на коронавирус оказалась здорова

Сегодня поступили результаты анализов
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская школьница, госпитализированная в конце прошлой недели с подозрением на коронавирус оказалась здороваТульская школьница, госпитализированная в конце прошлой недели с подозрением на коронавирус оказалась здороваФото: Алексей ФОКИН
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Тем не менее, 28 марта в Тульской области зарегистрированы еще три новых случая заболевших коронавирусом. Все они заболевших госпитализированы, состояние - удовлетворительное

Таким образом, на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией

ИСТОЧНИК KP.RU

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