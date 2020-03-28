2020-03-28T13:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

28 марта в Тульской области зарегистрированы три новых случая заболевших коронавирусом

Все трое заболевших госпитализированы, состояние их удовлетворительное
Игорь КОПЫТОВ
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28 марта в Тульской области зарегистрированы три новых случая заболевших коронавирусом28 марта в Тульской области зарегистрированы три новых случая заболевших коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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По имеющимся данным, все заболевшие - жители Тулы. Один из туляков – турист, вернувшийся из Европы. Накануне инфекция была подтверждена у его супруги. Двое других заразившихся находились в контакте с ранее инфицированными.

Таким образом, всего на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, из них 6 человек прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, остальные – из близкого окружения заболевших.

Кстати, тест тульской школьницы находившейся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус с прошлого воскресенья, показал отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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