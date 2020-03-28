28 марта в Тульской области зарегистрированы три новых случая заболевших коронавирусом

По имеющимся данным, все заболевшие - жители Тулы. Один из туляков – турист, вернувшийся из Европы. Накануне инфекция была подтверждена у его супруги. Двое других заразившихся находились в контакте с ранее инфицированными.

Таким образом, всего на 28 марта в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, из них 6 человек прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, остальные – из близкого окружения заболевших.

Кстати, тест тульской школьницы находившейся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус с прошлого воскресенья, показал отрицательный результат.