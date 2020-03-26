Сотрудники Тульского областного краеведческого музея подхватили эстафету российского челленджа #скучающийфлешмоб

Веселый челлендж работников культуры запустил Красноярский театр им. Пушкина в поддержку коллег, которые тоже временно не принимают зрителей и посетителей. Теперь пришла очередь музеев.

На своей страничке в соцсети тульские музейщики пишут: «Дорогие посетители, мы с нетерпением ждем новых встреч с вами и передаем вам горячий привет!» А привет передают от своих уникальных участников экспозиции – чучела доисторического лося, старинной русской печи, пулемета и многих других с забавными комментариями.

Ведь, действительно, экспонаты тоскуют без посетителей!