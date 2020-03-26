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Сотрудники Тульского областного краеведческого музея подхватили эстафету российского челленджа #скучающийфлешмоб

Акция проходит в поддержку учреждений культуры, которые из-за пандемии были вынуждены временно закрыть свои двери
Игорь КОПЫТОВ
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Сотрудники Тульского областного краеведческого музея подхватили эстафету российского челленджа #скучающийфлешмобСотрудники Тульского областного краеведческого музея подхватили эстафету российского челленджа #скучающийфлешмобФото: соцсети
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Веселый челлендж работников культуры запустил Красноярский театр им. Пушкина в поддержку коллег, которые тоже временно не принимают зрителей и посетителей. Теперь пришла очередь музеев.

На своей страничке в соцсети тульские музейщики пишут: «Дорогие посетители, мы с нетерпением ждем новых встреч с вами и передаем вам горячий привет!» А привет передают от своих уникальных участников экспозиции – чучела доисторического лося, старинной русской печи, пулемета и многих других с забавными комментариями.

Ведь, действительно, экспонаты тоскуют без посетителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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