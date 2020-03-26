2020-03-26T15:48:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказы

В регионе усилены меры по предупреждению распространения коронавируса
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В Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказыВ Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказыФото: Алексей ФОКИН
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В Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказы - «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». Эти ограничения носят временный характер и будут действовать до 12 апреля. О всех изменениях в деятельности кинотеатров будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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