В Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказы
В регионе усилены меры по предупреждению распространения коронавируса
В Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказыФото: Алексей ФОКИН
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В Туле три кинотеатра приостанавливают коммерческие кинопоказы - «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино». Эти ограничения носят временный характер и будут действовать до 12 апреля. О всех изменениях в деятельности кинотеатров будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU