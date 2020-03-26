2020-03-26T15:29:06+03:00
Политика

Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин покинул свой пост

Поделиться:
Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин покинул свой постЗаместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин покинул свой пост
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин покинул свой пост. Он обратился в адрес главы региона с личным заявлением об увольнении по собственному желанию.

Александр Сорокин начал работать в областном правительстве в 2011 году. В его ведении был силовой блок. Александр Юрьевич также отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, Тульской областной Думой, обеспечение мобилизационной подготовки экономики области, гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Алексей Дюмин поблагодарил Александра Сорокина за многолетнюю работу и большой вклад в развитие Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: У нас есть опыт Чернобыля, наводнений, землетрясений, пожаров... Поэтому президент так уверен - и с коронавирусом справимся
Бывший вице-премьер и экс-глава МВД в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым прокомментировал обращение Владимира Путина к нации
Новости 24
Тульский областной краеведческий музей присоединился к акции «Скучающий флешмоб»
В Туле начали мыть проезжие части дорог
Экс-глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев возглавил транспортную компанию
Житель Тульской области отправится в колонию за убийство сожителя сестры
В Тульской области предприятие сбрасывало сточные воды в реку
Тульская Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
В Туле усилят патрули в общественных местах на нерабочей неделе
С 30 марта тульские парковки станут на неделю бесплатными
В Тульской области малое предприятие сливало в ближайшую речку отходы производства
В Тульской области продавец заплатит штраф за повторную продажу алкоголя подростку
Жительница Тульской области перевела банковским мошенникам 270 тысяч рублей
В Туле мальчик угодил под колеса иномарки
Туляк вместо жилого дома самовольно возвел на участке фитнес-клуб и автосервис
В Тульской области продавец обокрала магазин