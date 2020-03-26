Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин покинул свой пост. Он обратился в адрес главы региона с личным заявлением об увольнении по собственному желанию.

Александр Сорокин начал работать в областном правительстве в 2011 году. В его ведении был силовой блок. Александр Юрьевич также отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, Тульской областной Думой, обеспечение мобилизационной подготовки экономики области, гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Алексей Дюмин поблагодарил Александра Сорокина за многолетнюю работу и большой вклад в развитие Тульской области.