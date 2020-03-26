Для тульских школ и детских садов следующая неделя будет нерабочей

С 28 марта по 5 апреля тульские школы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования не будут работать.

В регионе в связи с этим было решено продлить проект «Каникулы – онлайн», чтобы у всех была возможность провести время интересно и с пользой.

К онлайн-мероприятий могут присоединиться все жители региона. Открыт свободный доступ к программам, мастер-классам и видеоурокам.

Напомним, после того как в Тульской области объявили режим повышенной готовности, школы, колледжи, учреждения дополнительного образования, вузы и перешли на дистанционную форму обучения. Детские сады продолжили работать в штатном режиме.