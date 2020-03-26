2020-03-26T11:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Для тульских школ и детских садов следующая неделя будет нерабочей

В связи с этим было решено продлить проект «Каникулы – онлайн»
Поделиться:
Для школ, детских садов и других учреждений образования следующая неделя будет нерабочейДля школ, детских садов и других учреждений образования следующая неделя будет нерабочейФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 28 марта по 5 апреля тульские школы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего профессионального образования не будут работать.

В регионе в связи с этим было решено продлить проект «Каникулы – онлайн», чтобы у всех была возможность провести время интересно и с пользой.

К онлайн-мероприятий могут присоединиться все жители региона. Открыт свободный доступ к программам, мастер-классам и видеоурокам.

Напомним, после того как в Тульской области объявили режим повышенной готовности, школы, колледжи, учреждения дополнительного образования, вузы и перешли на дистанционную форму обучения. Детские сады продолжили работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый
Новости 24
В Тульской области продавец заплатит штраф за повторную продажу алкоголя подростку
Жительница Тульской области перевела банковским мошенникам 270 тысяч рублей
В Туле мальчик угодил под колеса иномарки
Туляк вместо жилого дома самовольно возвел на участке фитнес-клуб и автосервис
В Тульской области продавец обокрала магазин
В Туле остановили водителя с липовыми документами на автомобиль и без страховки
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Тульской области весной не ограничат движение большегрузов
В Тульской области проверят поставщиков молочной продукции
В Тульской области на вокзале обнаружили тело мужчины
Строительная фирма сделала некачественный ремонт: туляк дошел до суда
Почти полторы тысячи жителей Тульской области до конца года должны переехать из ветхого жилья
Специалисты тульского экзотариума поддержали общероссийский челлендж
Осенью жители Богородицка Тульской области смогут прогуляться по новой набережной
Роспотребнадзор в Тульской области перешел на дистанционное обслуживание
Кто в Туле 26 марта останется без электричества
26 марта в Туле дневная температура воздуха поднимется до +13 градусов
В Туле на ул. Октябрьской обнаружили минометную мину
Пожары из-за пала сухой травы: в Тульской области зафиксировано более 700 случаев
Туляк пойдет под суд за вымогательство и похищение документов
Туляки будут молиться в храмах на расстоянии 1,5 м друг от друга
В Туле водитель маршутки возил пассажиров без лицензии
В Пролетарском округе Тулы пьяный мужчина зарезал знакомого
Экс-капитана тульского «Арсенала» судят в Минске
Волейболистки «Тулицы» дали старт онлайн-эстафете