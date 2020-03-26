Жителей призывают остаться дома через фотографии пустых улиц Тульской области. Флешмоб проходит в соцсетях. На его запуск туляков вдохновила английская социальная реклама.

Фото: соцсети

Фотографии сделаны в различных районах Тулы и области, где наблюдается значительная безлюдность. Подписью к фото служит фраза: "Кстати, если вы поняли картинку - вы в зоне риска".

Фото: соцсети

В Тульской области с 16 марта объявлен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. По окончании каникул школьники продолжат дистанционное обучение. Студенты также учатся удаленно.

Фото: соцсети

Закрыты для посетителей учреждения культуры, ночные клубы, караоке-клубы, бильярдных, кинотеатры, библиотеки, фитнес-центры, бассейны и т.д. Все санатории, дома-интернаты, центры социального обслуживания и гостиницы, где могут находиться люди пожилого возраста, - на карантине. Запрещены любые массовые мероприятия за исключением проводимых дистанционно. В общественном транспорте проводится регулярная санитарная обработка, усилены меры дезинфекции в торговых сетях.