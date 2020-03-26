2020-03-26T10:42:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляки активно поддержали флэшмоб #мойрукиТула, запущенный холдингом «Медиа-Тула» - издателем газеты «Комсомольская правда» - Тула»

Все новые и новые ролики начинают появляться в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки активно поддержали флэшмоб #мойрукиТула, запущенный холдингом «Медиа-Тула» - издателем газеты «Комсомольская правда» - Тула»Туляки активно поддержали флэшмоб #мойрукиТула, запущенный холдингом «Медиа-Тула» - издателем газеты «Комсомольская правда» - Тула»Фото: соцсети
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Во время карантина из-за эпидемии коронавируса, туляки ответственно подходят к вопросам гигиены и ее пропаганде. Это и демонстрируют участники запущенного на прошлой неделе проекта.

С каждым днем к тематическому флэшмобу присоединяются все новые участники, выкладывая в соцсетях ролики с хэштегом #мойрукиТула.

Чтобы стать участником проекта, просто присылайте нам свои небольшие видеоролики о том, как вы моете руки. Видео можно выкладывать в нашу группу ВКонтакте, а также в любые другие социальные сети с хэштегом #мойрукиТула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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