Туляки активно поддержали флэшмоб #мойрукиТула, запущенный холдингом «Медиа-Тула» - издателем газеты «Комсомольская правда» - Тула»

Во время карантина из-за эпидемии коронавируса, туляки ответственно подходят к вопросам гигиены и ее пропаганде. Это и демонстрируют участники запущенного на прошлой неделе проекта.

С каждым днем к тематическому флэшмобу присоединяются все новые участники, выкладывая в соцсетях ролики с хэштегом #мойрукиТула.

Чтобы стать участником проекта, просто присылайте нам свои небольшие видеоролики о том, как вы моете руки. Видео можно выкладывать в нашу группу ВКонтакте, а также в любые другие социальные сети с хэштегом #мойрукиТула.