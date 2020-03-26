Тульские сетевики создают запас продуктов на два месяца вперед
Такова была главная мысль рабочей встречи представителей крупных торговых сетей, среди которых «Спар», «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Зельгрос», «Глобус», «Метро».
Было принято решение о формировании двухмесячного запаса наиболее востребованных товаров, для чего необходимо усилить работу с поставщиками для бесперебойных поставок. Отмечена недопустимость роста цен.
Вместе с тем ситуация в торговых залах стабилизировалась и принятия дополнительных мер по увеличению запасов не требуется. Также, во всех магазинах проводятся тщательные дезинфицирующие уборки на регулярной основе, а работники проверяются на наличие температуры перед началом каждого трудового дня.
ИСТОЧНИК KP.RU