2020-03-26T08:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские сетевики создают запас продуктов на два месяца вперед

В условиях повышенных мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией дефицита продуктов не должно быть
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульские сетевики создают запас продуктов на два месяца впередТульские сетевики создают запас продуктов на два месяца впередФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Такова была главная мысль рабочей встречи представителей крупных торговых сетей, среди которых «Спар», «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Зельгрос», «Глобус», «Метро».

Было принято решение о формировании двухмесячного запаса наиболее востребованных товаров, для чего необходимо усилить работу с поставщиками для бесперебойных поставок. Отмечена недопустимость роста цен.

Вместе с тем ситуация в торговых залах стабилизировалась и принятия дополнительных мер по увеличению запасов не требуется. Также, во всех магазинах проводятся тщательные дезинфицирующие уборки на регулярной основе, а работники проверяются на наличие температуры перед началом каждого трудового дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый
Новости 24
Специалисты тульского экзотариума поддержали общероссийский челлендж
Осенью жители Богородицка Тульской области смогут прогуляться по новой набережной
Роспотребнадзор в Тульской области перешел на дистанционное обслуживание
Кто в Туле 26 марта останется без электричества
26 марта в Туле дневная температура воздуха поднимется до +13 градусов
В Туле на ул. Октябрьской обнаружили минометную мину
Пожары из-за пала сухой травы: в Тульской области зафиксировано более 700 случаев
Туляк пойдет под суд за вымогательство и похищение документов
Туляки будут молиться в храмах на расстоянии 1,5 м друг от друга
В Туле водитель маршутки возил пассажиров без лицензии
В Пролетарском округе Тулы пьяный мужчина зарезал знакомого
Экс-капитана тульского «Арсенала» судят в Минске
Волейболистки «Тулицы» дали старт онлайн-эстафете