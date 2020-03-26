2020-03-26T07:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: закрываются увеселительные заведения, бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры

Под дополнительные меры в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области внесены дополнения
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области закрываются увеселительные заведения, бассейны, фитнес-клубы, кинотеатрыВ Тульской области закрываются увеселительные заведения, бассейны, фитнес-клубы, кинотеатрыФото: Игорь КОПЫТОВ
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Вплоть до 12 апреля запрещена деятельность ночных клубов, караоке-клубов, бильярдных, кинотеатров, библиотек, детских игровых комнат и развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат, спортивных клубов и фитнес-центров, плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций.

Помимо этого, остановится и деятельность государственных и частных организаций дополнительных образовательных, культурных, спортивных, развивающих программ за исключением мероприятий в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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