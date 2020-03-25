Коронавирус в Тульской области: выявлено два новых случая заражения

Таким образом, на 25 марта общее число официально заболевших в регионе достигло семи человек. Это семья из трех человек, вернувшаяся из Италии, мужчина, вернувшийся из ОАЭ и контактировавшая с ним знакомая. Теперь вот еще два новых случая, подробности о которых на данный момент неизвестны. Также нет информации о школьнице, госпитализированной в воскресенье.

Впрочем, по официальным данным, именно сейчас по всей стране зафиксирован самый масштабный прирост числа инфицированных с начала распространения вируса в России. менее чем за один день выявлено 163 заболевших. Таким образом, всего по стране заразились 658 человек, вылечились 29, смертельные случаи не зафиксированы.