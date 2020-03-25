Депутаты Тульской городской Думы приняли поправки в бюджет

Бюджет Тулы увеличен на полмиллиарда рублей

На заседании был рассмотрен проект решения о внесении изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, доходы на 2020 год увеличиваются на 506,8 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджета Тульской области. Таким образом, объем доходной части с учетом уточнения составит 17,179 млрд рублей. Из общего объема субсидий 167,8 млн рублей дополнительно направляются на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, 131,6 млн рублей – на благоустройство дворовых территорий МКД, 100 млн – на мероприятия по благоустройству зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 100 млн рублей - на замену магистральных сетей водоснабжения.

Произведено перераспределение бюджетных ассигнований за счет налоговых и неналоговых доходов. В частности, на 191,9 млн рублей увеличивается финансирование на организацию перевозок пассажирским транспортом, на 14,8 млн рублей – софинансирование мероприятий в рамках реализации проектов «Народный бюджет» и «Формирование современной городской среды». Дополнительные средства направляются на разработку проектно-сметной документации для строительства образовательных учреждений: 4,5 млн рублей на школу в д. Ямны и 5 млн рублей для новой школы в Центральном территориальном округе, 4,1 для детского сада на 100 мест на пр. Ленина, 58. На строительство крытого тренировочного манежа с футбольным полем в п. Косая гора добавляют 3,4 млн. рублей. Почти пять миллионов прибавляют на строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий, земельные участки на которых планируются к предоставлению в собственность льготным категориям граждан.

Таким образом, из 25 действующих муниципальных программ изменения внесены в 15.

Доходная и расходная части бюджета на 2021 год увеличены на 206,3 млн рублей за счет безвозмездных поступления из региональной казны.

На представленный проект решения получено положительное заключение прокуратуры г. Тулы, контрольной комиссии МО г. Тула, экспертной комиссии по проведению публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по вопросам бюджетной и налоговой политики.

Депутаты большинством голосов поддержали предлагаемые изменения.

Памятник танкистам

Депутаты приняли решение об установке памятника «Экипажу танка Т-34». С ходатайством об увековечении памяти танкистов в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратился коллектив филиала «Тульское линейное производственное управление магистральных газопроводов» ООО «Газпром трансгаз Москва».

Депутаты приняли решение об установке памятника «Экипажу танка Т-34».Фото: материалы пресс-служб

Памятник будет установлен в Могилевском сквере, где на мраморном постаменте располагается танк Т-34, установленный в 1966 году в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы. По мнению инициаторов проекта, монумент, выполненный в виде 4-х ростовых фигур танкового экипажа и надписью на основании: «Экипажу танка Т-34 посвящается» подчеркнет значимость обороны Тулы в октябре-декабре 1941 г., а также роль танковых подразделений Советской армии в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установить памятник планируется до 9 мая.

В память о героях-энергетиках

Один из вопросов касался установки мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков 1941-1945». С этой инициативой выступили ПАО «Россети» и ООО «СвязьСтройМонтаж».

Проект мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков 1941-1945».Фото: материалы пресс-служб

Комплекс включает в себя центральный обелиск, памятные стелы, сюжетные тематические барельефы и Вечный огонь. На памятных стелах мемориала будут выгравированы имена работников энергосистемы, получивших звания Героев Советского Союза, Полных кавалеров ордена Славы и Полных кавалеров ордена Отечественной войны. Мемориал будет установлен на ул. Л. Толстого в пос. Менделеевский.

- Это масштабный проект, реализуемый к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, - подчеркнула Глава города Ольга Слюсарева. - Территория вокруг памятника будет благоустроена, данное пространство станет еще одним городским местом отдыха. Депутаты поддержали данный проект решения единогласно.

Помещения - безвозмездно

В повестке заседания - блок вопросов, касающийся передачи нежилых муниципальных помещений в безвозмездное пользование общественным организациям и государственным учреждениям. По решению депутатского корпуса предоставлены помещения филармонии, областной спортивной школе олимпийского резерва, фонду программ перспективного развития «Малиновая засека», Тульскому лесохозяйственному объединению, молодежному клубу «Защитник» и ряду других структур.

Изменения в реестр сельских старост

Рассмотрен вопрос об утверждении старост сельских населенных Большой Тулы. Так, в дер. Морозовке и с. Теплом прошли перевыборы старост, поскольку прежние взяли самоотвод. В с. Архангельском и дер. Марьино выборы старост прошли впервые.

– Сельские старосты – одна из форм территориального общественного самоуправления, они являются своего рода проводниками между жителями и органами власти, помогая односельчанам решать насущные вопросы. В Большой Туле налажено взаимодействие депутатов со старостами, благодаря чему своевременно поступает информация о положении дел в поселении, вместе мы реализуем социально-значимые проекты и инициативы, - комментирует Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Депутаты единогласно поддержали внесение изменений в реестр старост.