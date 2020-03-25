2020-03-25T09:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Дети есть дети: подростки в Тульской области развлекают себя на карантине из-за коронавируса, как могут

Тема активно обсуждается в различных соцсетях – школьники предоставлены сами себе целый день
Игорь КОПЫТОВ
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Школьники во время карантина в прямом смысле валяются на помойке в Алексинском районеШкольники во время карантина в прямом смысле валяются на помойке в Алексинском районеФото: соцсети
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Процесс неизбежный – пока школьников перевели на дистанционное обучение, приглядывать за ними в большинстве своем некому. Далеко в каждой семье есть возможность оставить ради этого работу. Или переложить все на плечи бабушек-дедушек.

Все мы были когда-то детьми, и подавляющее большинство – не домоседами. Поэтому появление в соцсети роликов с хулиганами из Новомосковска, вскакивающим на крыши легковушек, не удивляет. Куда девать избыток активности, когда позакрывались даже внешкольные спортивные секции и кружки? А рекомендации заниматься упражнениями в домашних условиях выглядят немного смешными, особенно, если учитывать, что в те же футбольные школы мальчики идут не для того, чтобы в одиночку чековать мячом о стену, а заниматься групповой, командной игрой…

Поэтому закономерным видится появление в соцсетях ролика, где школьники во время карантина в прямом смысле валяются на помойке в Алексинском районе. И им очень весело! Проблема, правда, видится не в поведении детей, а в том, что такая помойка имеет место быть неубранной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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