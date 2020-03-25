Тулякам бесплатно привозят SIM-карты на дом

Tele2 сделала бесплатную доставку SIM-карт из своего онлайн-магазина по городу и области. В результате Центральная Россия, куда входит и Тульский регион, стала лидером по числу MNP-подключений через интернет. А самыми частыми покупателями стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

При заказе номеров в интернет-магазине Tele2 покупателям доступна курьерская доставка. Ее осуществляют по Туле и во многие крупные населенные пункты области. Жителям достаточно указать при оформлении свой адрес, после чего представитель службы доставки согласует с клиентом дату приезда курьера. Оплата возможна как наличными, так и картой.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- В последнее время у жителей России значительно выросла популярность различных онлайн-сервисов. Отвечая потребностям абонентов, мы обеспечиваем доставку заказов, причем курьер приедет бесплатно даже в область. Это позволит жителям быть онлайн в любой ситуации. Ведь покрытие высокоскоростного 4G-интернета Tele2 охватывает практически все населенные пункты региона, в том числе, дачные поселки и совсем небольшие села.