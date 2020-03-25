Туляк обустроил себе дорогу к дому, попутно закопав 12 канализационных колодцев

Овраг-пойма Щегловского ручья, где сосредоточено сразу несколько подземных ключей с высоким дебетом в последние годы стал активно застраиваться. Поперек него прошел новый участок улицы Хворостухина, связавший напрямую микрорайон Глушанки и улицу Кирова. Однако, о нестабильности грунта тут говорит даже тот факт, что в прошлом году на одном из участков новенькая дорога провалилась, будучи размыта.

Ревизионных колодцев в овраге – масса. И часть из них по инициативе предприимчивого товарища оказалась погребена под землей. Обнаружили это сотрудники администрации Пролетарского округа, когда как раз проверяли систему работы колодцев.

Таким образом один из домовладельцев решил проложить новую дорогу – высыпал несколько грузовиков земли и сделал новую дорогу – чтобы удобнее было от работы до дома добираться, не в объезд, а по прямой. Никаких разрешений на это, естественно, у него нет. Равно как неясно, откуда взялся грунт. Но самое важное: от нормальной работы системы ревизионных колодцев зависит пропускная способность самого ручья и система ливневой канализации. А они в большинстве своем стали недоступны, оказавшись под землей. То есть жителей новенького микрорайона может ожидать вполне реальное половодье.

Раскапывать за бюджетные деньги то, что устроил самодеятельный дорожник, сейчас никто не собирается. Дело передано в полицию. Если мужчина не исправит ситуацию в двухнедельный срок, ему грозит штраф от 15 до 50 тысяч и опять же обязанность вывезти грунт, разровнять территорию и привести колодцы в порядок.